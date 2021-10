Voznik traktorja pijan trčil v ciprese ob hiši in se sprl z lastnikom

Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in kršitelja izsledili. Ugotovili so, da je nesrečo zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča povzročil 51-letni voznik kmetijskega traktorja. Ta je imel, kot so sporočili s PU Novo mesto, v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Policisti mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.