Voznik traktorja pri vzvratni vožnji do smrti povozil otroka

Ljubljanski policisti so bili nekaj pred 18. uro obveščeni o dogodku, v katerem je na območju Iga umrl otrok. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik traktorja s prikolico pri vzvratni vožnji povozil otroka, ki je zaradi poškodb na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.

Po naših neuradnih podatkih je bil otrok star tri leta.