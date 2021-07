Voznik trčil v pešca in pobegnil: Policija prosi za informacije

Po njegovih besedah naj bi do nesreče prišlo na prehodu za pešce med Cesto talcev 29 in Cesto talcev 18. Neznani voznik neznanega vozila naj bi se pripeljal iz smeri Partizanske ceste in trčil v desni bok pešca in, ne da bi ustavil, odpeljal v smeri Koroške ceste. Pešec se je v trčenju lažje poškodoval in je naknadno sam iskal zdravniško pomoč.