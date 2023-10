Voznik trčil v rešilca na nujni vožnji, poškodovani dve osebi

S Policijske uprave Murska Sobota so nam sporočili, da so bili v soboto okoli 10.30 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v naselju Beltinci. Po pregledu so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zavijal levo v trenutku, ko ga je reševalno vozilo, ki je bilo na nujni vožnji, že pravilno prehitevalo po levi strani.

Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekanje hladilne tekočine in odklopili akumulator. Čeprav je Uprava RS za zaščito in reševanje v soboto poročala, da so se v nesreči poškodovale tri osebe, pa so s policijske uprave zdaj sporočili, da sta se lažje poškodovala voznik in sopotnik v reševalnem vozilu.

Vozniku osebnega avtomobila bodo zaradi nesreče izdali plačilni nalog.