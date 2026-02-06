68-letni voznik umrl po nesreči pri Poljčanah, sopotnica nepoškodovana

V okolici Poljčan se je dopoldne zgodila prometna nesreča, ki je imela smrtni izid, so sporočili iz PU Maribor. Po doslej znanih informacijah je 68-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo zapeljal z vozišča.

Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so moškemu nudili prvo pomoč, vendar mu niso mogli rešiti življenja. Sopotnica, ki je bila v času nesreče prav tako v vozilu, po prvih ugotovitvah ni utrpela poškodb.