Črna kronika

68-letni voznik umrl po nesreči pri Poljčanah, sopotnica nepoškodovana

Poljčane, 06. 02. 2026 12.26 pred 7 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Varnostni trikotnik

V prometni nesreči blizu Poljčan je umrl 68-letni voznik osebnega avtomobila, ki je med vožnjo zapeljal s ceste. Njegova sopotnica v nesreči ni utrpela poškodb. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo vzrokov dogodka.

V okolici Poljčan se je dopoldne zgodila prometna nesreča, ki je imela smrtni izid, so sporočili iz PU Maribor. Po doslej znanih informacijah je 68-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo zapeljal z vozišča.

Na kraj dogodka so prispeli reševalci, ki so moškemu nudili prvo pomoč, vendar mu niso mogli rešiti življenja. Sopotnica, ki je bila v času nesreče prav tako v vozilu, po prvih ugotovitvah ni utrpela poškodb.

Reševalno vozilo
Reševalno vozilo
FOTO: Bobo

Policisti nadaljujejo z ogledom kraja nesreče ter zbiranjem obvestil. Preiskava okoliščin in vzrokov še poteka.

prometna nesreča Poljčane smrtni izid PU Maribor

