Voznik v Lenartu zbil 4-letnega otroka in ga hudo poškodoval

Vse već nesreč z udeležbo pešcev

Tudi gorenjski policisti so obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bila udeležena peška. Voznica je z osebnim avtomobilom v Škofji Loki zgodaj zjutraj na prehodu za pešce tčila v peško in jo lažje telesno poškodovala.

To je že četrta decembrska prometna nesreča z udeležbo pešcev, opozarja tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Dve nesreči sta se zgodili 2. decembra, ena pa petega v mesecu. V prvi je bil v popoldanskih urah otrok zbit na prehodu za pešce, c drugi pa je voznik pri zapuščanju parkirišča spregledal peško in vanjo trčil. V tretji nesreči pa je otrok, podobno kot v Lenartu, nenadoma pritekel na cesto pred vozilo in povzročil nesrečo.

Policija pešce in voznike opozarja na previdnost ter na varno souporabo prometnih površin. Kot še ugotavljajo, se napke dogajajo na strani obeh, torej tako pri pešcih kot voznikih.