Voznik v Šempetru pri Gorici trčil v brežino in umrl

Novogoriški policisti so omenjeno prometno nesrečo obravnavali včeraj opoldan. Po ogledu kraja nesreče, so ugotovili, da je 44-letni voznik vozil po Žnidarčičev ulici v Šempetru pri Gorici, iz Rožne Doline proti Mirnu. Med vožnjo je najprej zapeljal v desno in na obcestni robnik, nato ponovno zavil na smerno vozišče in po približno 150 metrih v krožnem križišču zapeljal čez krožni otok. Po približno 50 metrih nadaljnje vožnje je zapeljal na nasprotni vozni pas in z vozilom trčil v brežino, so potek nesreče opisali predstavniki Policijske uprave (PU) Nova Gorica.