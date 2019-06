Voznik z 2,7 promila v Velenju povzročil hudo prometno nesrečo

Ob tem je dodala že stokrat slišano in vse prevečkrat žal tudi preslišano opozorilo, da alkohol in vožnja nikakor ne sodita skupaj. Samo včeraj so na območju PU Celje obravnavali šest pijanih voznikov. Poleg omenjenega 61-letnika še voznika skuterja, ki je v Celju na Kidričevi cesti padel in se lažje poškodoval. V krvi je imel 1,7 promila alkohola. V Arji vasi so v popoldanskih urah obravnavali prometno nesrečo, ki se je na srečo končala le z gmotno škodo. Povzročitelj je imel v krvi promil alkohola. V

Šentrupertu je v večernih urah padel kolesar, ki je imel v krvi 1,4 promila alkohola. Pod vplivom alkohola sta bila tudi voznik in voznica, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj in so jima policisti zasegli vozili.