Voznik začetnik čez Celje namesto s 50 divjal s 106 kilometri na uro

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj popoldne izvajali meritve hitrosti v naselju Celje iz smeri Žalca proti centru Celja. Na delu, kjer je hitrost s prometnim pravilom omejena na 50 kilometrov na uro, je voznik začetnik vozil 106 kilometrov na uro, so sporočili.

Za storjeni prekršek zoper voznika sledi obdolžilni predlog. Za omenjeno prekoračitev hitrosti je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje.

"Nikar ne pozabimo, da je neprilagojena hitrost, sploh v povezavi z neizkušenostjo voznikov začetnikov, eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč," so poudarili na PU Celje in voznikom svetovali, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na vozišču. "Le na ta način bomo doprinesli k večji varnosti na naših cestah," so še dodali.