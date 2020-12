Voznik začetnik izven naselja vozil s 159 kilometri na uro

Policisti PPP Maribor so v soboto izvajali meritve z laserskim merilnikom hitrosti na regionalni cesti med Bohovo in Mariborom, kjer je hitrost s prometnim pravilom za ceste izven naselja omejena na 90 kilometrov na uro. Ob 19.23 so policisti 19-letnemu vozniku začetniku izmerili hitrost 159 kilometrov na uro. Policisti so tako vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper voznika pa na okrajno sodišče podali obdolžilni predlog. Predpisana sankcija za ugotovljen prekršek je 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.