Voznik začetnik najvišjo hitrost prekoračil za kar 71 km/h

V nedeljo, 8. februarja, so prometni policisti PPP Ljubljana na avtocesti, na razcepu Malence, kjer je hitrost vožnje omejena na 80 km/h, obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil z visoko prekoračeno hitrostjo, so sporočili iz PU Ljubljana. Izmerjena najvišja hitrost voznika je znašala 153 km/h, njegova povprečna hitrost pa 150 km/h. Policisti so ugotovili tudi kršitev vožnje po prehitevalnem pasu. Zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa je bil vozniku izdan plačilni nalog v višini 1.350 evrov ter izrečenih 9 kazenskih točk.

Divjal na razcepu Malence FOTO: PU Ljubljana

Divjali tudi na gorenjski avtocesti

Gorenjski prometniki pa so na isti dan med 9. in 11. uro izvajali meritve hitrosti na gorenjski avtocesti v smeri Karavank in Kranja, na odseku Radovljica–Lipce. Pri hrvaškem državljanu, ki je peljal proti Karavankam, so z laserskim merilnikom izmerili hitrost 181 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. Najvišjo dovoljeno hitrost je s tem prekoračil za 71 km/h, so sporočili iz PU Kranj.

Prekoračitev hitrosti za kar 71 km/h FOTO: PU Kranj