Črna kronika

Voznik začetnik najvišjo hitrost prekoračil za kar 71 km/h

Ljubljana/Kranj, 10. 02. 2026 10.31 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Prekoračitev hitrosti za kar 71 km/h

Prometni policisti so v nedeljo zabeležili več primerov visokih prekoračitev hitrosti. Na avtocesti pri Malencah so ljubljanski policisti pri vozniku izmerili hitrost 153 km/h, medtem ko je na gorenjski avtocesti voznik začetnik vozil kar 181 km/h.

V nedeljo, 8. februarja, so prometni policisti PPP Ljubljana na avtocesti, na razcepu Malence, kjer je hitrost vožnje omejena na 80 km/h, obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil z visoko prekoračeno hitrostjo, so sporočili iz PU Ljubljana. Izmerjena najvišja hitrost voznika je znašala 153 km/h, njegova povprečna hitrost pa 150 km/h. Policisti so ugotovili tudi kršitev vožnje po prehitevalnem pasu.

Zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa je bil vozniku izdan plačilni nalog v višini 1.350 evrov ter izrečenih 9 kazenskih točk.

Divjal na razcepu Malence
Divjal na razcepu Malence
FOTO: PU Ljubljana

Divjali tudi na gorenjski avtocesti

Gorenjski prometniki pa so na isti dan med 9. in 11. uro izvajali meritve hitrosti na gorenjski avtocesti v smeri Karavank in Kranja, na odseku Radovljica–Lipce. Pri hrvaškem državljanu, ki je peljal proti Karavankam, so z laserskim merilnikom izmerili hitrost 181 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. Najvišjo dovoljeno hitrost je s tem prekoračil za 71 km/h, so sporočili iz PU Kranj.

Prekoračitev hitrosti za kar 71 km/h
Prekoračitev hitrosti za kar 71 km/h
FOTO: PU Kranj

V postopku z njim so ugotovili, da je voznik začetnik, zato so mu vozniško dovoljenje začasno odvzeli, mu odredili pridržanje in ga z obdolžilnim predlogom privedli k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu je izrekla globo 1.400 evrov in 9 kazenskih točk ter ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije.

Pri vozniku, ki pa je peljal proti Kranju, pa so policisti izmerili hitrost 162 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. Voznik v nadaljevanju vožnje proti Radovljici hitrosti ni zmanjšal in so njegovo prekoračeno hitrost zaznali tudi policisti z vozilom provida, kjer je imel povprečno hitrost 169 km/h pri omejitvi 130 km/h. Policisti so ga ustavili in mu izdali globo za prvo kršitev v znesku 250 evrov in 3 kazenske točke ter za drugo 120 evrov, so sporočili iz PU Kranj.

