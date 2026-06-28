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Črna kronika

Voznik začetnik pijan trčil v podporni zid stanovanjske hiše

Ljubljana , 28. 06. 2026 10.39 pred 48 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Policija

Jeseniški policisti so obravnavali 21-letnega voznika, ki je zaradi vožnje pod vplivom alkohola zapeljal s ceste in trčil v podporni zid stanovanjske hiše, pri čemer se je njegovo vozilo prevrnilo na streho.

Jeseniški policisti so v soboto nekaj minut pred 6. uro zjutraj obravnavali 21-letnega voznika začetnika, ki je na območju občine Žirovnica z avtomobilom zapeljal s ceste na travnato brežino in trčil v podporni zid stanovanjske hiše, so sporočili s PU Kranj. Avtomobil se je po trku prevrnil na streho. 

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Voznik je bil lahko telesno poškodovan in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja s kraja z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice. Voznik začetnik je avtomobil vozil tudi pod vplivom alkohola (0,58 mg/l). Za povzročitev prometne nesreče policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci, so še sporočili policisti. 

prometna nesreča vožnja pod vplivom alkohola Žirovnica policija voznik začetnik

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KOMENTARJI4

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roten
28. 06. 2026 11.30
Lepo vzorčni primer de bila
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0 0
Kr0ujem
28. 06. 2026 11.17
Se bo še enkrat učil.pa hodu mal v delavnice-jaz sem alkoholik.....
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0 0
osiveli_ritmični_gimnastik
28. 06. 2026 11.16
tako se pač začnejo nabirati vozniške izkušnje.
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0 0
travc
28. 06. 2026 11.02
Če ne bi bil pijan bi umrl.
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