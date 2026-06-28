Voznik začetnik pijan trčil v podporni zid stanovanjske hiše

Jeseniški policisti so v soboto nekaj minut pred 6. uro zjutraj obravnavali 21-letnega voznika začetnika, ki je na območju občine Žirovnica z avtomobilom zapeljal s ceste na travnato brežino in trčil v podporni zid stanovanjske hiše, so sporočili s PU Kranj. Avtomobil se je po trku prevrnil na streho.

Voznik je bil lahko telesno poškodovan in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja s kraja z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice. Voznik začetnik je avtomobil vozil tudi pod vplivom alkohola (0,58 mg/l). Za povzročitev prometne nesreče policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci, so še sporočili policisti.