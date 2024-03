Voznik začetnik po avtocesti divjal kar 254 km/h

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa Generalne policijske uprave in Postaje prometne policije Novo mesto so v nedeljo popoldne na avtocesti od Obrežja proti Ljubljani izvajali skupno akcijsko delo. Med nadzorom prometa pa so policisti v bližini kraja Vihre 20-letnemu vozniku iz Hrvaške izmerili hitrost 254 km/h.

Prehitrega voznika so ustavili v Zalokah, kjer so ugotovili, da gre za voznika začetnika, ki ima vozniško dovoljenje B-kategorije veljavno dobro leto in pol. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v takojšnji postopek na okrajno sodišče.

Ker gre za voznika začetnika, je predpisana sankcija vsaj 1200 evrov. Prejel pa je tudi stransko sankcijo kazenskih točk v cestnem prometu, in sicer v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.