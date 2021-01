Voznik začetnik po avtocesti s hitrostjo 202 kilometra na uro

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj na avtocesti izven naselja Šentrupert obravnavali voznika začetnika, ki je vozniški izpit opravil pred pol leta. Voznik je pri omejitvi 130 km /h vozil 202 km/h, so sporočili s PU Celje.

Hitrost vožnje je torej prekoračil za 72 km/h. Vozniku so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Za kršitev je predpisana globa 1.200 evrov in devet kazenskih točk, kar zanj pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.