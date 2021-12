Voznik začetnik po avtocesti z 200 km/h

Policisti Prometne policijske postaje Novo mesto so v soboto v jutranjih urah na avtocesti izvajali meritve hitrosti z videonadzornim sistemom Provida. Voznik osebnega avtomobila znamke BMW 340 ixD GT s švicarskimi registrskimi oznakam je iz smeri Smednika proti Drnovem vozil tudi več kot 200 km/h. Na razdalji 1,5 km so mu ob zmanjšani vidljivosti zaradi megle izmerili povprečno hitrost 198 km/h. Kršitelja so na Drnovem ustavili in ugotovili, da gre za 20-letnega državljana Švice, ki je voznik začetnik, saj je vozniški izpit opravil pred manj kot pol leta.

O kršitvah tujega državljana so obvestili pristojno sodišče v Brežicah in sodnica mu je v postopku izrekla globo v višini 1.200 evrov in stransko sankcijo devetih kazenskih točk. Na podlagi sodbe bo kršitelju za eno leto prepovedana vožnja oziroma uporaba vozniškega dovoljenja v Sloveniji.