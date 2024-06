Voznik začetnik s hitrostjo 115 kilometrov na uro v območju, kjer je omejitev 50

V petek dopoldne so policisti med nadzorom cestnega prometa v Celju, na območju, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, obravnavali voznika motornega kolesa, sicer voznika začetnika, ki je vozil s hitrostjo 115 kilometrov na uro.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi pa še obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celju.

Za omenjeni prekršek je sicer predpisana globa v višini 1200 evrov in izrek stranske sankcije 18 kazenskih točk, kar pomeni avtomatski odvzem vozniškega dovoljenja. Za voznika začetnika je ta meja celo sedem kazenskih točk.

Prehitrega voznika so v nedeljo ulovili tudi koprski policisti. "Ob 17.30 so imeli policisti na regionalni cesti med Prešnico in Kozino v postopku 46-letnega voznika motornega kolesa, ki je pri omejitvi 90 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 157 kilometrov na uro," so sporočili.

Med postopkom so ugotovili, da voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Motor so mu zato zasegli, proti njemu pa so napisali obdolžilni predlog.

Pot ustavljanja se pri višji hitrosti podaljša

Na PU Celje so ob tem opozorili, da je neprilagojena hitrost še vedno eden od najpogostejši vzrokov najhujših prometnih nesreč. "Zavedati se moramo, da se lahko pri vožnji le 10 kilometrov na uro nad omejitvijo hitrosti, pri omejeni hitrosti 50 kilometrov na uro, pot ustavljanja podaljša kar za 12 metrov, kar pa je lahko znotraj naselja usodno," so poudarili.

Voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cestah.