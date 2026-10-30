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Črna kronika

Voznik začetnik s težko nogo: kar 219 kilometrov na uro

Ljubljana , 30. 10. 2026 10.43 pred 1 uro 2 min branja 36

Avtor:
A.K.
Policija

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so pri nadzoru cestnega prometa obravnavali voznika začetnika, ki je z osebnim avtomobilom na cestnem odseku, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, vozil s povprečno hitrostjo kar 219 km/h. Dovoljeno hitrost je tako prekoračil za 139 km/h.

Za ugotovljeno prekoračitev hitrosti je predpisana globa v višini 1.200 evrov in 9 kazenskih točk. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ki je bilo poslano v odločanje pristojnemu sodišču v Ljubljani, ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Med postopkom so policisti ugotovili tudi več drugih kršitev cestnoprometnih predpisov, in sicer kršitve določb, ki urejajo upoštevanje prometne signalizacije, vožnjo po avtocesti in hitri cesti, obveznosti glede listin pri kontroli prometa, spremembo smeri in premike z vozilom ter zagotavljanje ustrezne varnostne razdalje med vozili. Zaradi navedenih kršitev so mu izdali plačilni nalog v skupni višini 720 evrov.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Prekomerna hitrost bistveno povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč in vpliva na težo njihovih posledic. Pri višjih hitrostih se zmanjšuje možnost pravočasnega zaznavanja nevarnosti in ustreznega odzivanja nanje, bistveno pa se podaljšuje tudi pot, ki jo vozilo prevozi med reakcijskim časom voznika in zaviranjem. Pri hitrosti 219 km/h vozilo v eni sami sekundi prevozi približno 61 metrov, kar pomeni, da lahko že trenutek nepazljivosti privede do prometne nesreče s hudimi posledicami, pojasnjujejo na PU Ljubljana.

Policisti opozarjajo, da omejitve hitrosti niso določene brez razloga, temveč so namenjene zagotavljanju varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Tudi na cestah, kjer prometne in vremenske razmere omogočajo navidezno varno vožnjo, lahko pride do nepredvidljivih situacij, kot so nenadno zaviranje vozila pred nami, sprememba prometnega pasu drugega voznika ali pojav ovire na vozišču. Pri tako visokih hitrostih je možnosti za preprečitev trčenja bistveno manj, posledice pa so lahko usodne.

Posebej opozarjajo tudi mlade voznike in voznike začetnike, ki še pridobivajo vozniške izkušnje. Obvladovanje vozila pri običajnih prometnih razmerah ne pomeni, da bo voznik sposoben pravočasno in pravilno ukrepati tudi v nevarnih situacijah, še posebej pri velikih hitrostih. Pretirana samozavest, precenjevanje lastnih sposobnosti in podcenjevanje nevarnosti lahko vodijo v odločitve z nepopravljivimi posledicami.

Vse voznike zato ponovno pozivajo, naj dosledno spoštujejo omejitve hitrosti, vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo, spremljajo dogajanje v prometu in hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti ter svojim vozniškim sposobnostim.

Zavedati se moramo, da s svojim ravnanjem v prometu ne odločamo le o lastni varnosti, temveč tudi o življenjih in varnosti drugih udeležencev. Noben prihranjen trenutek na poti ni vreden človeškega življenja, so poudarili.

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promet prekršek vožnja hitrost

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KOMENTARJI36

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sLOVEnec56
30. 10. 2026 12.09
Strokovnjaki za prometne znake (omejitev hitrosti) so bolj omejeni kot v Avstriji.
Odgovori
+1
1 0
peglezn
30. 10. 2026 12.00
dobro je začel...
Odgovori
+1
1 0
Hani Vajk
30. 10. 2026 11.57
Čez 2 leti bo spet voznik začetnik.
Odgovori
+4
4 0
kle21
30. 10. 2026 11.53
Glede na to, da niste napisali, da gre za BMW, ziher ni bil BMW..Ker drugače bi zagotovo to omenili..
Odgovori
+5
5 0
Letnik 1964
30. 10. 2026 12.09
👍🤣
Odgovori
0 0
Googlebot
30. 10. 2026 11.52
Voznik začetnik ima samo 7 pik fore. Dobil je 9 pik torej kako začasno?
Odgovori
+4
4 0
Dr.Rugelj
30. 10. 2026 11.51
...dajte še 1x prebrati !...dobil bo 1200 eur kazni,vsaj 9 točk + 720 eur kazni za druge prekrške ! ...ampak bo atek vse plačal in zrihtal svojemu sončku ! ...
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+3
4 1
brabusednet
30. 10. 2026 11.50
Tak mladi norc 10 let ne bi smel vozit avtomobila.Do takrat bo k pameti prišel.
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+4
4 0
Letnik 1964
30. 10. 2026 12.09
ta nv nikol...
Odgovori
0 0
FERDO9
30. 10. 2026 11.44
Pa še enkrat. KDO JE SPREJEL TAKŠEN ZAKON? Saj se da to ugotoviti - zakaj pa ne bi tudi poslanci imeli kakšno odgovornost - ali bodo samo ja . . hodilil praskat v DZ!
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+2
4 2
FERDO9
30. 10. 2026 11.41
720 EUR?? Ali se malo hecate? Kdo je sprejel ta zakon - na DOB z njim......
Odgovori
+2
5 3
Ajoj23
30. 10. 2026 11.49
Nisi razumel 1200 in 9 točk je kazen za hitrost, 720 je za druge prekrške katere je naredil med vožnjo.
Odgovori
+3
3 0
Tinček25
30. 10. 2026 11.35
Takšna dejanja bi morala voditi v vsaj 5 let zapora, pa bi se zadeve hitro uredile.
Odgovori
+3
8 5
Tomaž Hacin
30. 10. 2026 11.35
Zakaj mu niste vzeli vozniške in avta pa še dobro kazeb, če je začetnik. Pri začetnikih ne bi smeli izdati vozniške vsaj eno leto, samo potrdilo mu daš da je opravil izpit, potem se naj pa pokaže.
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-1
4 5
Ajoj23
30. 10. 2026 11.52
Začasno so odvzeli vozniško in dali na sodišče, zdaj je odvisno od sodišča ne pa od policaja.
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+3
3 0
Slovenec81
30. 10. 2026 11.33
Doživljenjska prepoved opravljanja izpita....problem rešen
Odgovori
+0
5 5
MaGumbeNaBundi
30. 10. 2026 11.32
Včeraj sem s Teslo s vklopljenim FSD (avtonomna vožnja) vozil od Škofje Loke do Kranja, kjer je omejitev 50km/h. Nekje na polovici poti je bil ob strani pano, kjer je bil napis, da nekdo praznuje 70 let (prometni znak). Avto je avtomatsko pospešil in glej ga zlomka, izza avtomobila skoči "palicaj" in me kaznuje zaradi prehitre vožnje. Nobeno prepričevanje ni zaleglo, kazen je bila odmerjena. 😒🤣
Odgovori
+8
8 0
Dr Dre
30. 10. 2026 11.41
Teslo...
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
30. 10. 2026 11.48
Še dobro da ni bila 100ka 😅🤣
Odgovori
+3
3 0
Paradox
30. 10. 2026 11.30
Kako lahko za 140 km/h prekoračene hitrosti, ne na avtocesti, dobi mizernih 1.200 evrov in 9 kazenskih točk? Tole bi morala biti 1-letna prepoved. Potrebno bi bilo uvesti strožje kazni, finančne ne zaležejo.
Odgovori
+5
7 2
oberkreiner
30. 10. 2026 11.33
Ne enoletna, ampak doživljenska, zaradi objestne vožnje in zaradi ogrožanja drugih voznikov.
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+2
5 3
Animal_Pump
30. 10. 2026 11.29
En z malim smokijem je dobil vozniško dovoljenje...pa je mislil, da mu bo zrastel, če bo svoja jajca na 250kmh stisnil. Ne bo ne bo...mali bo ostal.
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+4
6 2
Nace Štremljasti
30. 10. 2026 11.22
če ni ogrožal drugih,ni tako strašen prekršek,kaj pa tisti ki cincajo 60 pri pmejitvi 100,potem se pa nekomu utrga ga prehiti,potem je pa kazen,tudi tiste kaznovati ki vozijo prepočasi,red velja za vse ane
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-1
6 7
Groucho Marx
30. 10. 2026 11.53
Štremljasti, ti pa ne veš veliko o hitrostih, reakcijskih časih, gibalnih količinah in energijah, ane.
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0 0
300 let do specialista
30. 10. 2026 11.16
Jaz ne vem kdo v tej Sloveniji predlaga oz. potrdidi tako "kazen".. bolano, 12x prenizko glede na potencialno nevarnost...saj ni čudno za Šutarja 6 let, samo pri nas, v ZDA pa 228 let plus 3 dosmrtne.
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+6
10 4
FIRBCA
30. 10. 2026 11.13
vsem vzeti vozniskoko ne vedo za omejitve tudi takim ko je omejitev 50 vozijo 40 itd boste vec zasluzili
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-3
3 6
binglbongl
30. 10. 2026 11.26
Omejitev 50 km/h je najvišja dovoljena hitrost in ne pomeni, da se moraš voziti 50 km/h. Če se nekdo vozi 40 km/h, je to povsem v redu.
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+4
5 1
dober dan
30. 10. 2026 11.12
a je blo to na avtocesti, kjer kao gradijo in fuknejo omejitev 80?
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+3
6 3
pope p
30. 10. 2026 11.15
ziher drugje je 90
Odgovori
+3
3 0
abc123def456
30. 10. 2026 11.52
itak.. je bil pa res hiter. mislim, precej zelen da na deloviscu preizkusa avto. v bistvu je prav da so ga pospravili. vcasih tudi kaj smiselnega naredijo.
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0 0
junij66
30. 10. 2026 11.09
Dokler se ne bo spremenila zakonodaja bo tako kot je. Za takšne prekrške bi morala veljat odvzem vozniškega dovoljenja in zaplemba vozila. Prav tako bi moralo to veljat za motorje pa mularija nebi divjala po mestih. Predelani motorji bi morali na uničenje. Druge ni.
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+8
12 4
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