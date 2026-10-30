Voznik začetnik s težko nogo: kar 219 kilometrov na uro

Med postopkom so policisti ugotovili tudi več drugih kršitev cestnoprometnih predpisov, in sicer kršitve določb, ki urejajo upoštevanje prometne signalizacije, vožnjo po avtocesti in hitri cesti, obveznosti glede listin pri kontroli prometa, spremembo smeri in premike z vozilom ter zagotavljanje ustrezne varnostne razdalje med vozili. Zaradi navedenih kršitev so mu izdali plačilni nalog v skupni višini 720 evrov.

Za ugotovljeno prekoračitev hitrosti je predpisana globa v višini 1.200 evrov in 9 kazenskih točk. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ki je bilo poslano v odločanje pristojnemu sodišču v Ljubljani, ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Prekomerna hitrost bistveno povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč in vpliva na težo njihovih posledic. Pri višjih hitrostih se zmanjšuje možnost pravočasnega zaznavanja nevarnosti in ustreznega odzivanja nanje, bistveno pa se podaljšuje tudi pot, ki jo vozilo prevozi med reakcijskim časom voznika in zaviranjem. Pri hitrosti 219 km/h vozilo v eni sami sekundi prevozi približno 61 metrov, kar pomeni, da lahko že trenutek nepazljivosti privede do prometne nesreče s hudimi posledicami, pojasnjujejo na PU Ljubljana.

Policisti opozarjajo, da omejitve hitrosti niso določene brez razloga, temveč so namenjene zagotavljanju varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Tudi na cestah, kjer prometne in vremenske razmere omogočajo navidezno varno vožnjo, lahko pride do nepredvidljivih situacij, kot so nenadno zaviranje vozila pred nami, sprememba prometnega pasu drugega voznika ali pojav ovire na vozišču. Pri tako visokih hitrostih je možnosti za preprečitev trčenja bistveno manj, posledice pa so lahko usodne.

Posebej opozarjajo tudi mlade voznike in voznike začetnike, ki še pridobivajo vozniške izkušnje. Obvladovanje vozila pri običajnih prometnih razmerah ne pomeni, da bo voznik sposoben pravočasno in pravilno ukrepati tudi v nevarnih situacijah, še posebej pri velikih hitrostih. Pretirana samozavest, precenjevanje lastnih sposobnosti in podcenjevanje nevarnosti lahko vodijo v odločitve z nepopravljivimi posledicami.

Vse voznike zato ponovno pozivajo, naj dosledno spoštujejo omejitve hitrosti, vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo, spremljajo dogajanje v prometu in hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti ter svojim vozniškim sposobnostim.

Zavedati se moramo, da s svojim ravnanjem v prometu ne odločamo le o lastni varnosti, temveč tudi o življenjih in varnosti drugih udeležencev. Noben prihranjen trenutek na poti ni vreden človeškega življenja, so poudarili.