Voznik začetnik skozi naselje divjal s skoraj 120 km/h

Policisti Policijske postaje Kočevje so v nedeljo v večernih urah na cesti med Ribnico in Kočevjem opravljali meritve hitrosti v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h. Pri tem so imeli v postopku voznika osebnega vozila, ki je na omenjeni lokaciji vozil s hitrostjo kar 119 km/h, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

Za volanom je sedel voznik začetnik, ki ima vozniško dovoljenje zgolj osem mesecev. To so mu odvzeli in mu prepovedali vožnjo, zoper njega bo podan tudi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, je dodala.

Za opisani prekršek je predvidena globa najmanj 1.200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.



Na isti lokaciji so ustavili tudi voznika, ki je nepravilno prehiteval na delu ceste, kjer sta vozišči ločeni z neprekinjeno ločilno črto. Izkazalo se je, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja ter da je vozil pod vplivom alkohola, poleg tega so ugotovili še več drugih kršitev prometne zakonodaje.

Vozniku je bil izdan plačilni nalog v znesku 2.730 eur, prav tako mu je bilo zaseženo vozilo in bo o postopku obveščeno pristojno sodišče, je še sporočila predstavnica policije.