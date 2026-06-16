Voznik začetnik po naselju divjal 111 km/h

Policisti PP Gornja Radgona so v ponedeljek opravljali meritve hitrosti na območju občine Apače. "Voznik osebnega avtomobila je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti s splošnim predpisom omejena na 50 km/h, vozil kar 111 km/h," so sporočili iz PU Murska Sobota.

V postopku so policisti ugotovili, da je osebni avtomobil vozil voznik začetnik. Zaradi prekrška so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, podali bodo obdolžilni predlog na pristojno sodišče.