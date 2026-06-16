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Črna kronika

Voznik začetnik po naselju divjal 111 km/h

Apače, 16. 06. 2026 15.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Merjenje hitrosti

Na območju občine Apače so policisti ustavili voznika začetnika, ki je v naselju močno prekoračil dovoljeno hitrost. Vozil je 111 km/h, kjer je dovoljeno le 50 km/h.

Merjenje hitrosti
Merjenje hitrosti
FOTO: Damjan Žibert

Policisti PP Gornja Radgona so v ponedeljek opravljali meritve hitrosti na območju občine Apače. "Voznik osebnega avtomobila je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti s splošnim predpisom omejena na 50 km/h, vozil kar 111 km/h," so sporočili iz PU Murska Sobota.

V postopku so policisti ugotovili, da je osebni avtomobil vozil voznik začetnik. Zaradi prekrška so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, podali bodo obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

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