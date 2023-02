Voznik začetnik vozil 212 km/h

Ljubljanski prometni policisti so ta vikend imeli v postopku voznika začetnika, ki je na odseku, kjer je omejitev hitrosti omejena na 110 km/h, vozil s hitrostjo 212 km/h. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa so podali tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Zagrožena globa za tovrstno kršitev je 1200 evrov ter devet kazenskih točk.