Voznik začetnik z mercedesom divjal po gorenjski avtocesti

20-letnik je na odseku Lesce–Lipce, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 93 kilometrov na uro.

Z obdolžilnim predlogom so ga privedli k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu je izrekla 1200 evrov globe in devet kazenskih točk, poleg tega pa še ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije za šest mesecev.