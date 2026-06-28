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Črna kronika

Voznik začetnik z mercedesom divjal po gorenjski avtocesti

Kranj, 28. 06. 2026 19.16 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Hitrost

Gorenjski policisti so na avtocesti obravnavali 20-letnega voznika začetnika iz Avstrije, ki je vozil s hitrostjo 203 kilometre na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili pridržanje.

20-letnik je na odseku Lesce–Lipce, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 93 kilometrov na uro.

Z obdolžilnim predlogom so ga privedli k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki mu je izrekla 1200 evrov globe in devet kazenskih točk, poleg tega pa še ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije za šest mesecev.

hitrost policija

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KOMENTARJI3

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Watcherman
28. 06. 2026 20.42
Neumni in nesposobni vozniki.
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0 0
txoxnxy
28. 06. 2026 20.14
A ni to diskriminacija domačinov , ki plačujemo davke in dajatve po pol leta pa še na šolo vožnje bočno parkirat ker si stopil preveč na gas tujcu pa po pol leta vse zapade polovičko pa ponavadi vsak takoj kešira.
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+4
4 0
abc123def456
28. 06. 2026 20.04
v avstriji bi bil DRAZZJE. je ze vedel zakaj je sel sem se malo peljati. danes se je pac precenil....
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+1
2 1
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