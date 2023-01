Voznik začetnik za 60 km/h prekoračil dovoljeno hitrost

Med postopkom sta policista vozniku zaradi znakov alkoholiziranosti odredila preizkus z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,25 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, čeprav kot voznik začetnik ne bi smel voziti pod vplivom alkohola. Policista sta vozniku prepovedala nadaljnjo vožnjo in mu odvzela vozniško dovoljenje.

"Predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek prekoračitve največje dovoljene hitrosti vožnje je 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. Predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek vožnje pod vplivom alkohola je 300 evrov in 4 kazenske točke," so sporočili s PU Maribor.