Voznik zagozdenega tovornjaka v Solkanu ni bil pod vplivom prepovedanih drog

Prejšnji četrtek se je tovornjak zaletel v železniški most in se pod njim zagozdil. Policisti so takrat sporočili, da so povzročitelju nesreče med drugim odredili t. i. hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat je bil pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled v šempetrski bolnišnici.

Danes pa so s Policijske uprave Nova Gorica dodatno pojasnili, da toksikološka preiskava ni pokazala prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih snovi.