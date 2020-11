Voznik zapeljal čez otok krožišča, predrl pnevmatike in zaspal v vozilu

V noči na nedeljo so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na Otočcu. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez otok krožišča in predrl vse pnevmatike.

Voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je z vozilom obstal na voznem pasu, potem pa zaspal. Policisti so ugotovili, da je pod vplivom alkohola, saj je v litru izdihanega zraka imel 1,17 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitve Zakona o nalezljivih boleznih pa so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, umrlo 30 ljudi, 34 odstotkov povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč pa je bilo pod vplivom teh substanc. "Tudi v prometu velja, da bodimo odgovorni do sebe in drugih. Z uživanjem alkohola ali drog bistveno povečamo tveganje za prometno nesrečo in s tem v teh težkih časih še dodatno obremenjujemo naše zdravstvene delavce,"opozarjajo na PU Novo mesto.