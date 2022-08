Voznik zapeljal izven cestišča, se zaletel v drevo in umrl

Ob 6.45 se je na Drenikovi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča. 79-letni voznik se je, potem ko je zapeljal s cestišča nekontrolirano zaletel v drevo, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, je po doslej znanih podatkih voznik osebnega vozila vozil po ulici Na jami ter zapeljal naravnost čez Celovško cesto na Drenikovo ulico, kjer je zapeljal izven vozišča in trčil v drevo. Kljub hitri pomoči je voznik na kraju nesreče umrl. Obstaja možnost, da je do nesreče prišlo zaradi zdravstvenih težav voznika, kar se bo poskušalo ugotoviti v nadaljnji preiskavi, so še sporočili s PU Ljubljana.