V soboto okoli 1. ure se je na cesti od Ljubljane proti Litiji pri Spodnjem Hotiču zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznik osebnega vozila in štirje pešci, so sporočili s PU Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik zapeljal na nasprotno stran ceste in oplazil štiri pešce, ki so v koloni hodili po bankini. Pri tem so se pešci lažje telesno poškodovali.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 1.01 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, odredili so mu strokovni pregled. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.