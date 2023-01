Voznik zapeljal v potok in na kraju podlegel poškodbam

63-letni voznik osebnega vozila je zapeljal v potok, kjer se je vozilo prevrnilo na bok, voznik pa je umrl na kraju nesreče, so sporočili celjski policisti in dodali, da je na njihovem območju to že druga smrtna žrtev prometne nesreče v letošnjem letu.

Policiste PU Celje so dopoldan obvestili, da so v Gračnici, na območju Policijske postaje Laško, v potoku opazili vozilo. Prve ugotovitve kažejo, da se je prometna nesreča zgodila v zgodnjih jutranjih urah, ko je 63-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Rimskih Toplic, zapeljal v potok. Vozilo se je prevrnilo na bok, voznik pa je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Celje. To je letos že druga smrtna žrtev prometne nesreče na območju Policijske uprave Celje.