Voznik zaspal, avtomobil zavil s ceste in trčil v drevo

Po doslej znanih podatkih je 80-letni državljan Italije med vožnjo zaspal, zato je avtomobil zapeljal s ceste in silovito trčil v drevo ob vozišču. Kot so sporočili iz PU Koper, je bilo trčenje tako močno, da se je huje poškodovala 85-letna sopotnica, domačinka z območja nesreče.
Na kraj so nemudoma prispeli reševalci, ki so oba udeleženca oskrbeli in ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Izola. Policija okoliščine nesreče še preiskuje, zoper voznika pa bo podana kazenska ovadba.
