Črna kronika

Voznik zaspal, avtomobil zavil s ceste in trčil v drevo

Materija, 23. 01. 2026 11.48 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Zaspan voznik

Na regionalni cesti med Materijo in Markovščino se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila zaradi zaspanosti izgubil nadzor in zapeljal s ceste v drevo. Huje je bila poškodovana 85-letna sopotnica, oba udeleženca pa so oskrbeli reševalci.

Po doslej znanih podatkih je 80-letni državljan Italije med vožnjo zaspal, zato je avtomobil zapeljal s ceste in silovito trčil v drevo ob vozišču. Kot so sporočili iz PU Koper, je bilo trčenje tako močno, da se je huje poškodovala 85-letna sopotnica, domačinka z območja nesreče.

Reševalno vozilo
FOTO: Bobo
FOTO: Bobo

Na kraj so nemudoma prispeli reševalci, ki so oba udeleženca oskrbeli in ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Izola. Policija okoliščine nesreče še preiskuje, zoper voznika pa bo podana kazenska ovadba.

prometna nesreča Materija Markovščina drevo zaspanost

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
23. 01. 2026 13.55
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da ko se mi na daljših poteh začne rahlo duplirat zorni kot pogleda, ustavim in zadremam za pol ure, se sprehodim okoli avtomobila, malo telovadbe in vožnja naprej. Ta zaspanost je podobna učinku alkohola in je smrtno nevarna.
Odgovori
0 0
NeXadileC
23. 01. 2026 13.12
Na tem delu je dolgo pretežno ravna cesta, in je dolgo lep drevored ob njej, in se prav takele nesreče, s hujšimi izidi, pogosto tam dogajajo, še posebej na dolgi ravnini pred Petrolovo črpako v Hrpeljah.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
