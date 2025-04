Voznik zaspal za volanom, trčila štiri vozila

Celjski policisti so imeli včeraj precej dela s prometnimi nesrečami. Najresnejša se je zgodila na relaciji Polule-Košnica, kjer je voznik zaradi utrujenosti zaspal za volanom in povzročil trčenje štirih vozil. Dve osebi sta utrpeli hude poškodbe in so jih odpeljali v bolnišnico. Povzročitelj bo kazensko ovaden.

OGLAS

Včeraj so celjski policisti so imeli polne roke dela s prometnimi nesrečami. Obravnavali so eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, eno z lažjimi poškodbami in sedem prometnih nesreč z materialno škodo.

Voznik zaspal za volanom

Na relaciji Polule – Košnica so okoli pol dveh popoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena štiri vozila. Povzročil je je voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Laškega proti Celju. Voznik je zaradi utrujenosti zaspal za volanom in je zapeljal preko ločilne črte na nasprotno smerno vozišče in najprej levo bočno trčil v voznico osebnega vozila, ki je pravilno pripeljala nasproti.

Razbito steklo na cesti FOTO: Shutterstock icon-expand