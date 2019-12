Voznik zelene ford fieste pobegnil s kraja nesreče. Policija prosi za pomoč

Mariborski policisti obravnavajo prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba poškodovala, eden izmed udeležencev nesreče, pa je s kraja dogodka pobegnil. Kot so sporočili s PU Maribor, se je ob 7.20 na krožnem križišču Ljubljanske ulice in Ulice Pariške komune v Mariboru zgodila prometna nesreča. Udeležena sta bila voznik osebnega vozila znamke Ford, tip fiesta, zelene barve in kolesar s kolesom zelene barve. Kolesar je v nesreči utrpel telesne poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Voznik avtomobila pa je s kraja nesreče odpeljal.

"Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošamo morebitne očividce, da se zglasijo na PP Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75 ali pokličejo na tel. št. 02 429 26 00 oziroma 113," prosijo za pomoč policisti.