Voznika avtobusa bodo obtožili povzročitve nesreče iz malomarnosti

V nesreči so poškodbam podlegli 32-letni potnik in 46- ter 52-letni potnici. Več ljudi je bilo poškodovanih. Tri huje poškodovane osebe so prepeljali v bolnišnico, v petek so bile v stabilnem stanju.

Na vozilu in priklopniku je nastalo za 50.000 evrov materialne škode, na prometni opremi pa za 10.000 evrov škode, so danes sporočili iz PU Murska Sobota.