Voznika BMW divjala po avtocesti: Hrvatu 1450 evrov kazni

Nekaj po 21. uri so na območju Čateža ob Savi ustavili 28-letnega državljana BiH, ki je vozil BMW avstrijskih registrskih oznak. Najvišjo dovoljeno hitrost na avtocesti je prekoračil za 65 km/h. Zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov so mu policisti izrekli globo.

Okoli 23.30 so na Obrežju nato ustavili voznika BMW X7 nemških registrskih oznak, ki je vozil 220 km/h. V postopku so policisti ugotovili, da je 26-letni hrvaški državljan pred tem kršil predpise tudi na območju Gorenjske, kjer je prekoračil dovoljeno hitrost za 58 km/h. Zaradi kršitev so mu izrekli globo v višini 1450 evrov in 12 kazenskih točk.