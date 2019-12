Voznika, ki je prevažal nevarno snov, dvakrat ustavili

Gorenjski prometni policisti so včeraj ob 8. uri zjutraj v Kranju ustavili voznika, ki je prevažal nevarno snov, vozilo pa kot tako ni bilo označeno. Prav tako vozilo ni imelo ustreznega certifikata za prevoz nevarnih snovi, voznik pa ni bil strokovno usposobljen za prevoz nevarnih snovi.

Policisti so voznika izločili iz prometa. Ukrepa ni upošteval, saj so ga ob 10. uri v enakih okoliščinah še enkrat ustavili. Vozilo so policisti zato zasegli. Zaradi nadaljevanja vožnje so voznika kaznovali z globo 500 evrov in s petimi kazenskimi točkami, zaradi prevoza nevarnih snovi pa so mu izročili globo 800 evrov. Za odgovorno osebo je globa 4.000 evrov. Prekrškovni postopek še poteka.