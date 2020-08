Voznika na gorenjski avtocesti trčila v 'izgubljeno' sedežno

O precej nenavadni prometni nesreči poročajo gorenjski policisti. Včeraj okoli 22.40 sta namreč dva udeleženca pri vožnji po gorenjski avtocesti v smeri Karavank pri Podtaboru trčila v dele sedežne garniture. Nastala je materialna škoda.

Prometni policisti še vodijo postopek in iščejo voznika ter vozilo, s katerega so predmeti padli na vozišče, so sporočili s PU Kranj. Prav tako policisti prosijo priče za informacije na številko 113.