Voznika zaneslo s ceste, ustavilo ga je drevo

Zjutraj je voznik na območju Cerkelj na Gorenjskem z osebnim avtomobilom trčil v drevo. Zbrana obvestila kažejo, da gre za samoudeležbo in neprilagojeno hitrost vožnje. Do prihoda reševalcev in policistov pa so pomoč vozniku nudili mimoidoči. Poškodovanega so s kraja nesreče odpeljali v zdravstveno ustanovo.