Voznika zapeljala s cestišča: prvi trčil v nadstrešek hiše, drugi pristal v ribniku

Za nami je burna noč na slovenskih cestah. Reševalci in policisti so namreč posredovali v številnih prometnih nesrečah. V Miklavžu na Dravskem polju je voznik z osebnim vozilom zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in pristal v ribniku, v naselju Kapla pa je drugi voznik zapeljal s cestišča in trčil v nadstrešek stanovanjske hiše. Prometne nesreče so se zgodile tudi na območju Novega mesta in Postojne.

Policisti PU Maribor pa so bili danes okoli 2.30 zjutraj obveščeni, da je voznik v Miklavžu na Dravskem polju z osebnim avtomobilom zapeljal v ribnik. Še pred prihodom policistov na kraj prometne nesreče so voznik in njegovi trije sopotniki sami prišli iz vozila. V prometni nesreči ni bil poškodovan nihče.

icon-expand Avtomobil v ribniku FOTO: GB Maribor

Gasilci javnega zavoda GB Maribor so vozilo s pomočjo vitla potegnili iz vode. "Vozilo so iz ribnika odstranili gasilci, onesnaženje pa za zdaj ni bilo zaznano," sporočajo s PU Maribor. Policisti so ugotovili, da je bil vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost, elektronski alkotest pa je pri vozniku pokazal 0,58 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Policisti so se o ukrepu zoper voznika posvetovali z dežurno državno tožilko, ki je podala usmeritev, da se prometna nesreča obravnava kot prekršek. Zato bodo policisti zoper voznika podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, ki mu bodo poslali tudi odvzeto vozniško dovoljenje. Na območju Celja pa je voznik osebnega vozila nekaj minut čez polnoč zapeljal s cestišča in trčil v nadstrešek stanovanjske hiše. Prometna nesreča se je zgodila v naselju Kapla, v njej pa se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci pregledali že na kraju dogodka. Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGE Celje, PGD Ojstriška vas in Kapla-Pondor, ki so požarno in prometno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator v vozilu in z vpojnimi sredstvi sanirali razlite motorne tekočine. V Stari vasi sta trčila motorist in voznik osebnega vozila, na avtocesti se je prevrnilo kombinirano vozilo Včeraj zvečer se je prometna nesreča zgodila tudi na odseku Kačje ride pri Planini v občini Postojna, kjer je nekaj po 18. uri padel motorist in se poškodoval. Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Postojna, ki so zavarovali mesto prometne nesreče ter reševalcem Nujne medicinske pomoči Postojna pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanca v reševalno vozilo. Ponesrečenca so prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Nekaj minut čez 20. uro se je nato v občini Postojna zgodila še ena prometna nesreča. V Stari vasi sta trčila motorist in voznik osebnega vozila, ena oseba se je pri tem telesno poškodovala.

icon-expand Na odseku Kačje ride pri Planini je padel motorist in se poškodoval. FOTO: Dreamstime