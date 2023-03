Voznika zaslepilo sonce, na prehodu trčil v peški

Policisti so v Sežani obravnavali prometno nesrečo, za katero je bilo vsaj posredno krivo sonce. To je zaslepilo 49-letnega voznika, zaradi česar je spregledal peški na prehodu in trčil vanju. Ena je dobila hude, druga pa lažje poškodbe, odpeljali so ju v bolnišnico v Izolo.

V ponedeljek ob 16.20 se je v Sežani zgodila hujša prometna nesreča, je v poročilu zapisala predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec. Voznika osebnega vozila, ki je vozil po Partizanski cesti, je zaslepilo sonce, zato je spregledal peški na prehodu za pešce in trčil vanju. 67-letnica je huje, 15-letnica pa lažje poškodovana. Obe so odpeljali v izolsko bolnišnico. 49-letnega povzročitelja, sicer državljana Italije, bodo kazensko ovadili za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti. Če ima to za posledico hudo telesno poškodbo, je za povzročitelja predvidena denarna kazen ali kazen do treh let zapora.