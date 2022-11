Vozniki krepko prekoračili hitrost, med njimi tudi voznika začetnika

Policisti so imeli ta vikend polne roke dela s prehitrimi vozniki. Na Ptuju so vozniško dovoljenje zaradi prehitre vožnje odvzeli moškemu, ki je dovoljeno hitrost prekoračil za več kot 50 kilometrov na uro. Celjski policisti so vozniška izpita zaradi prehitre vožnje odvzeli dvema voznikoma začetnikoma. Globo za prehitro vožnjo bo plačala tudi voznica, ki so ji policisti pripisali še pet kazenskih točk.

Ptujski policisti so vozniško dovoljenje odvzeli vozniku osebnega vozila, ki je dovoljeno hitrost vožnje prekoračil za več kot 50 kilometrov na uro. Policisti so vozniku nemudoma prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu dodelili globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, so sporočili iz PU Maribor.

Celjski policisti so medtem obravnavali voznika, ki je na cesti, kjer je dovoljena hitrost 130 kilometrov na uro, vozil 232 kilometrov na uro. Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik začetnik, zato so mu nadaljnjo vožnjo prepovedali in odvzeli vozniško dovoljenje. Za prekršek so mu predpisali globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni odvzem vozniškega izpita, so sporočili iz PU Celje. Isti dan so celjski policisti voznici osebnega vozila na avtocesti izmerili prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Vozila je s hitrostjo 196 kilometrov na uro. Prehitra vožnja bo voznico stala 400 evrov in pet kazenskih točk.

