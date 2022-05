Vozniki v Planici povzročali hrup

Med vikendom je Policija v Planici zaznala večje število vozil, ki naj bi bili del večje skupine. Proti petim so ukrepali zaradi naglega speljevanja ter povzročanja hrupa iz vozil. "Hrup je bil tudi prijavljen," so sporočili s PU Kranj in dodali, da so policisti med postopkom o dogajanju v Planici obveščali tudi Triglavski narodni park in predstavnike Nordijskega centra Planica. Predstavnik slednjega je prišel tudi na kraj in s policisti sodeloval pri praznjenju območja centra. Z zbiranjem obvestil policisti nadaljujejo, če bodo ugotovili, da je šlo za javno zbiranje, bodo ustrezno ukrepali, so še sporočili policisti.