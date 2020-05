Vozniku avtobusa postalo slabo, trčil v odbojno ograjo

Vozniku avtobusa je zjutraj med vožnjo po avtocesti pri Kozini v smeri Ljubljane postalo slabo, tako da je najprej podrsal v odbojno ograjo, nato pa trčil vanjo. Na avtobusu je bil en potnik, ki je nadaljeval pot z drugim avtobusom. Šoferja, ki so mu sicer odredili strokovni pregled, so medtem odpeljali domov, so pojasnili na policiji.

Zaradi dogodka so na Družbi za avtoceste v RS (Dars) okoli 7.42 postavili zapore in pričeli z ogledom kraja, je navedla tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je avtocesta med Kozino in Divačo proti Ljubljani zdaj ponovno odprta.