Vozniku gliserja tri leta zapora

V hudi nesreči na morju v bližini hotel Otrant v črnogorskem Ulcinju na Veliki plaži sta lani poleti umrla dva slovenska državljana, mati in njen desetletni sin. Huje sta se poškodovala 13-letna hčerka in Petrit Izairij, sicer znani trener tajskega boksa in mladinski selektor ter ustanovitelj Gladiator Muay Thai Gym kluba iz Črnomlja. Njuno življenje kljub težkim poškodbam ni bilo ogroženo.

Nesrečo je povzročil voznik gliserja Črnogorec Srđan Danilović, ki je vlekel napihljivo banano. Tamkajšnje sodišče mu je po poročanju časnika Delo zdaj izreklo sodbo, in sicer tri leta zaporne kazni zaradi storitve kaznivega dejanja hujšega ogrožanja varnosti javnega prometa. V to kazen mu je sodišče vštelo tudi čas, ki ga je preživel v priporu, in sicer med 24. julijem in 17. avgustom lani.