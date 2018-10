Vozniku hitri test na droge pokazal prisotnost kokaina in konoplje

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so gorenjski policisti včeraj opoldan zaradi alkohola in drog iz prometa izločili dva voznika. V Škofji Loki so vožnjo prepovedali vozniku z več kot dvema promiloma alkohola, v Lescah pa vozniku, pri katerem je hitri test na prepovedane droge pokazal na prisotnost droge kokain in konoplje. Vozniku so policisti zato odredili še strokovni pregled. Proti obema zaradi hujšega prekrška poteka prekrškovni postopek.