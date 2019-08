Vozilu, udeleženem v prometni nesreči, naj bi odpovedale zavore

Včeraj okoli 19.30 je 60-letni voznik osebnega avtomobila vozil po lokalni cesti iz smeri Rdečega brega proti Lovrencu na Pohorju. Ko je z vozilom zapeljal v del ceste, kjer je vozišče speljano v ostri desni ovinek, vožnje ni prilagodil lastnostim ceste, nakar je z vozilom zapeljal levo z vozišča in trčil v nabrežino. Vozilo je po trčenju zaradi hitrosti še nekaj metrov drselo po strmi nabrežini navzgor, nato pa ga je odbilo vzvratno na vozišče, kjer je tudi obstalo.

V trčenju sta se voznik in njegov 72-letni sopotnik na zadnjem sedežu lažje poškodovala, njegov 68-letni sopotnik na prednjem sedežu pa huje. Vse tri so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer sta sopotnika ostala na zdravljenju.

Voznik ni vozil pod vplivom alkohola, so sporočili policisti. Ugotovili pa so, da se je prometna nesreča najverjetneje zgodila, ker so vozilu odpovedale zavore, in sicer obstaja sum, da je izteklo zavorno olje.

Zaradi tega so policisti vozilo izločili iz prometa, ga zasegli in odredili izdelavo izvedeniškega mnenja. Ustrezen ukrep bodo policisti izvedli po pridobljenem mnenju sodnega izvedenca.