Preiskava pokazala, da so zavore delale, vozniku tovornjaka odredili pripor

Vozniku tovornjaka, ki je v petek na počivališču Novska povzročil grozljivo nesrečo, je preiskovalni sodnik v soboto odredil enomesečni pripor. Voznik je policiji dejal, da ni mogel narediti ničesar, saj niso prijele zavore, danes piše Jutarnji list. "Ni mi uspelo ustaviti. Zavore niso delale. Ničesar nisem mogel," naj bi dejal voznik.

59-letnika so obtožili povzročitve prometne nesreče. Njegov odvetnik Luka Lenić pa je dejal, da je voznik izrazil obžalovanje zaradi nesreče. Na odločitev sodišča glede pripora se bo pritožil, saj je odvetnik prepričan, da ni nevarnosti, da bi voznik na prostosti ponovil kaznivo dejanje.

Voznik tovornjaka naj bi na počivališče zapeljal s hitrostjo 90 kilometrov na uro, čeprav je tam omejitev 40 kilometrov na uro. Najprej je trčil v tovorno vozilo, nato pa na parkirišču naletel na 26-letno in 28-letno peško, ena je še vedno v kritičnem stanju, nato pa še v skupino šolarjev, ki so sestopali iz avtobusa. Dve 14-letnici sta zaradi poškodb umrli na kraju nesreče. Za tem je poškodoval še tri vozila, preden se je končno ustavil na travniku.

Sodni izvedenec za analize prometnih nesreč Goran Husinec je dejal, da so zavore delale. "Pokazalo se je, da je res tisto, kar sem rekel po prometni nesreči, da zavore, če so delale v trenutku, ko se je odpravil na pot, niso mogle odpovedati. Pokazalo se je, da je bil tovornjak brezhiben," je dejal Husinec.

Kaj se je dogajalo z voznikom v tem kritičnem trenutku, tako še vedno ni jasno. "Vse manj je možnosti, da je tehnična okvara vzrok za prometno nesrečo glede na poročila Državnega odvetništva in izvedencev, ki sodelujejo v preiskavi. Mogoče je, da je v nekem trenutku imel tako imenovani mikrospanec. Ta se dogaja v trenutku, ko možgani ne morejo več procesirati nobenih informacij in zaspijo. Z odprtimi očmi lahko gledate na cesto, vendar ne dojemate vsega dogajanja, toda ko se zbudite, to pa je najpogosteje po dveh, treh, štirih sekundah, se pri takšni hitrosti dogajajo takšne stvari," je pojasnil prometni strokovnjak Rajko Horvat.