Vozniku pred nosom odpeljal minibus, ga po kilometru parkiral in odšel neznano kam

Na Ptuju so bili policisti včeraj obveščeni o nekoliko nenavadnem kaznivem dejanju Okoli 16.55 ure se je neznani storilec usedel v vozilo mini bus, ki je bilo v teku, voznik pa je bil izven vozila. Kot so nam pojasnili na Operativno komunikacijskem centru (OKS) Policijske uprave (PU) Maribor, je voznik izstopil iz vozila in še v bližnjo okolico nekaj pogledati. Ključe je pustil v odklenjenem minibusu, na katerem pa v tistem času ni bilo potnikov. Neznanec se je z minibusom odpeljal, po slabem kilometru vožnje pa je vozilo ustavil na parkirnem prostoru, vklopil smerne kazalce in odšel neznano kam. Ni sicer jasno, ali je bilo storilcev več in ali je šlo za potegavščino, je pa v bližini potekal pustni karneval. Fotografija je simbolična. FOTO: Dreamstime Na PU Maribor so nam še razložili, da dogodek - najsi je šlo za potegavščino ali ne -obravnavajo kot kaznivo dejanje odvzema motornega vozila, za kar je zagrožena kazen do dve leti zapora.