Vožnja po levi strani vozišča vzrok za nesrečo pri Podvelki

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, s tehničnim posegom so iz vozila rešili dve osebi, odklopili akumulatorja, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP, policiji, cestnemu podjetju VOC Celje in avtovleki. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so eno poškodovano osebo odpeljali v UKC Maribor, drugo pa v splošno bolnišnico Slovenj Gradec, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.