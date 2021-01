Na cesto pijani in brez vozniških dovoljenj. Pod vplivom kokaina bežal pred policisti

V soboto so črnomaljski policisti v Črnomlju ustavili 49-letnega voznika osebnega avtomobila VW Polo in ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligramov alkohola. Policija mu je zasegla avtomobil, izdali so mu plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, sporočajo s PU Novo mesto.

Brez veljavnega vozniškega dovoljenja je vozil tudi 32-letni voznik BMW-ja, ki so ga policisti ustavili med kontrolo prometa v okolici Trebnjega. Test alkoholiziranosti je pokazal, da ima 32-letnik v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PPP Novo mesto so v nedeljo med kontrolo prometa pri Drnovem zaradi prekoračitve kontrole dovoljene hitrosti ustavili voznika osebnega vozila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 29-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih in kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo

Pod vplivom alkohola je vozil tudi 43-letni povzročitelj prometne nesreče pri Blanci. Malo pred 19. uro v soboto so bili policisti PP sevnica obveščeni o nesreči, opravili so ogled in zbrali obvestila, pri tem pa ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 21-letnika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, 43-letnik pa je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligramov alkohola, sporočajo s PU Novo mesto. Policija mu je odvzela vozniško dovoljenje, prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi vožnje pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.