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Črna kronika

Vožnja s 114 km/h skozi naselje ga bo stala 1200 evrov

Ljubljana, 03. 09. 2026 08.14 pred 10 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.L.
Prekoračitev hitrosti

Kočevski policisti so pri nadzoru prometa obravnavali voznika, ki je v naselju vozil z nedovoljeno hitrostjo 114 km/h. Zaradi hudega prekrška mu grozijo globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, ostal je brez vozniškega dovoljenja, čaka pa ga tudi obisk na sodišču.

Policija
Policija
FOTO: Aljoša Kravanja

Kočevski policisti so pri meritvah in poostrenih nadzorih v minulem in tem tednu zaznali voznika, ki je v naselju vozil s hitrostjo 114 km/h. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega pa podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Za prekršek je predvidena globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Več kršitev so ugotovili tudi pri nadzoru voznikov mopedov in električnih skirojev, med drugim vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vožnjo neregistriranih oziroma neustrezno registriranih vozil, predelavo vozila, neupoštevanje znaka policista, neprilagojeno hitrost in vožnjo pod vplivom alkohola.

Zaradi kršitev so tri vozila začasno zasegli, za voznike pa podali obdolžilne predloge oziroma izdali plačilne naloge. Pri enem od voznikov so z meritvijo ugotovili, da moped, ki naj bi dosegal največ 25 km/h, dosega hitrost 52,8 km/h, pri vozniku električnega skiroja pa je bila ugotovljena hitrost 59 km/h in prisotnost alkohola v izdihanem zraku (0,42 mg/l), je izpostavil Tomaževic.

S takšnimi nadzori, v katerih sodelujejo tudi policisti prometne policije Ljubljana, specializirani enoti za nadzor prometa in meje, bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Vse udeležence v prometu opozarjajo, naj spoštujejo prometne predpise in vozijo odgovorno, posebej v bližini šol. Starši pa se o odgovorni vožnji mopedov in e-skirojev pogovorite z mladostniki, saj ima objestna in prehitra vožnja s predelanimi vozili lahko hude posledice.

policija promet hitrost kočevje prekršek

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KOMENTARJI1

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raptor2
03. 09. 2026 08.39
Se zmeraj bolj varen voznik kot tisti policisti-varnostniki v predoru ki so naredili nesreco ko so peljali predsednico
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