Vožnja s sovoznikovega sedeža: objave na spletu policija lahko uporabi proti vam

Posnetek je na družbenem omrežju pridobil okoli 700 všečkov, pa tudi pozornost policije. Ta je 17-letnika, ki po zakonu sploh ne bi smel voziti brez odraslega spremljevalca, ovadila zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

"Takšna vožnja je skrajno nesprejemljiva. Gre za skrajno nespametno ravnanje. Gre za predrzno, brezobzirno vožnjo v cestnem prometu. Nenazadnje s takšno vožnjo je povzročil neposredno nevarnost za življenje ali telo vseh udeležencev v cestnem prometu in le sreča je botrovala temu, da se ni zgodila kakšna prometna nesreča, da se niso zgodile kakšne hujše posledice," je v oddaji 24UR ZVEČER opozoril Boštjan Koletnik, samostojni policijski inšpektor oddelek za cestni promet PU Maribor.

Policija torej posnetke in fotografije na družbenih omrežjih lahko uporabi proti storilcu, in sicer tako v prekrškovnih kot v kazenskih postopkih, je še dejal Koletnik. "Policisti opozarjamo prav vse voznike in vse udeležence v cestnem prometu, da spoštujejo cestno-prometne predpise, da vozijo previdno, da v prometu ravnajo strpno," je še dejal in pogovor zaključil z apelom staršem in skrbnikom, da smo odrasli tisti, ki moramo s spoštovanjem cestno-prometnih predpisov in s strpnim ravnanjem na cesti dajati zgled otrokom in mladoletnikom.