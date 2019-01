Policija je obravnavala 77-letnika iz Hrušice, ki je na avtocesti obrnil in zapeljal v napačno smer. Manever je izvedel pri Videžu, izsledili pa so ga v Kozini. Zakaj je to storil, ni znano, je pa preverjanje pokazalo, da ni bil pod vplivom alkohola.

